Caso Monstruo de la Sierrita no amerita debate de cadena perpetua: MinJusticia

perpetua para violadores.



“Este es un caso muy puntual que tiene que ver con una decisión que tomó un juez respecto de una persona concreta y ese solo caso no amerita una modificación legislativa”, dijo.



Agregó el funcionario que lo que se necesita es ajustar más los controles, desde el punto de vista de la Fiscalía, jueces y el Inpec.



El ministro acotó que es necesario que la Justicia no se equivoque y que tenga clara la interpretación de la ley.



-El presidente Juan Manuel Santos anunció medidas para fortalecer la seguridad en Barranquilla.



-La líder conservadora Martha Lucía Ramírez advirtió que ninguno de los candidatos al Concejo de Bogotá pueden lanzar guiños a algún aspirante a la Alcaldía porque el partido no ha definido a quién van a apoyar.



- Cuando estamos a poco más de 24 horas de que se venza el plazo aún faltan por inscribirse el 75 por ciento de los candidatos.



-En el sector de Santa Bárbara, en Bogotá, donde sus habitantes están reclamando que también se restrinja la construcción de edificios altos en el sector, así como ocurrió en Cedritos.