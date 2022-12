Cese unilateral es una zona gris; genera preocupación en FF.MM: Gral. Mora

El general en retiro Jorge Enrique Mora, integrante del equipo negociador del Gobierno en La Habana, advirtió que el cese unilateral del fuego es muy peligroso, porque se convierte en una especie de zona gris para el proceso de paz.

“El cese unilateral es una zona gris. Genera muchas indecisiones, general muchas preocupaciones especialmente para nuestras fuerzas”, dijo.

El oficial insistió en las Farc deben dejar las armas.

No habrá una paz armada: Humberto de la Calle

Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno en La Habana, fue enfático en resaltar que el cese bilateral y definitivo no se trata de una tregua donde las Farc se detengan a ver si el Gobierno cumple o no sus compromisos. Los compromisos son simultáneos.

"No habrá una paz armada. La concepción del gobierno es que en el momento en que opere un cese del fuego como definitivo, no se desencadena un proceso de te doy y me das, las obligaciones al acuerdo se deben cumplir, y lo dice el acuerdo, de manera integral y simultanea".

De la Calle agregó que ese cese bilateral y definitivo, contemplado en el punto 3 del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, debe contemplar acciones más allá de las netamente militares.

"Cuando hablamos de cese de fuego y hostilidades estamos hablando que no solo ese cese debe referirse a las acciones netamente militares, sino también a la acciones que afectan a la sociedad civil. En particular la extorsión, la actividad de narcotráfico asociada a la operación de algunos frentes en mayor medida de las Farc, al igual que los ataques a la infraestructura."

En el Foro "Contribuciones para alcanzar la paz en Colombia ¿Cese bilateral?", organizado por la Casa Editorial El Tiempo, la Universidad del rosario y la Fundación Hans Seidel Stiftung, el Vocero oficial aclaró que es posible un cese bilateral y definitivo antes del Acuerdo siempre y cuando se cumplan varias condiciones.

"Si se dan las condiciones de seriedad es posible adelantar ese cese bilateral y definitivo aún antes de la firma del Acuerdo en su texto definitivo, siempre y cuando se presenten las siguientes condiciones: que logremos avizorar que los elementos de los temas que faltan por resolver permiten abrigar la posibilidad de que un acuerdo es posible, ejemplo el tema de justicia. Un cese del fuego con monitoreo y verificación y garantías mutuas para quienes dejen las armas y de quienes dejen las armas en beneficio de la sociedad colombiana".

Posteriormente, el General (r) Jorge Enrique Mora, miembro plenipotenciario de la Mesa de Conversaciones, aseguró que Colombia dará la bienvenida a las Farc siempre y cuando abandonen toda combinación de política con armas.

"Si las Farc desaparecen como movimiento armado surgen como movimiento o partido político. Ese es el propósito nuestro en La Habana. Es lograr que las Farc dejen las armas, dejen su accionar de guerra y se constituyan en un partido político. Y si logramos ese paso, quiere decir que las Farc se incorporan al sistema democrático colombiano que antes combatían. Y si es así, bienvenidos a la sociedad colombiana y bienvenidos a la vida política colombiana. Nadie está pidiendo que renuncien a sus ideas y a sus convicciones".

Mora Rangel concluyó su intervención agradeciendo y enalteciendo la labor de las Fueras Militares y de Policía y aclaró que en este momento continúan en su labor constitucional de proteger a todos los ciudadanos.

"Las Farc tomaron la decisión del cese unilateral y el Gobierno Nacional, por decisión del Presidente de la Republica, tomó la decisión de suspender los bombardeos sobre los campamentos de las Farc. Esa la única medida que se ha tomado. El resto de operaciones normales de las instituciones Militares y de la Policía nacional están vigentes, no hay restricciones de ninguna clase. Las Fuerzas están en el campo, patrullando y protegiendo".

