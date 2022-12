Charlie Hebdo no volverá a dibujar a Mahoma

miércoles que no dibujará más al personaje de Mahoma. (Lea también: Detienen en Francia a niño de 8 años por decir que apoya a terroristas )



"No voy a dibujar más al personaje de Mahoma, ya no me interesa", dijo el principal dibujante del semanario diezmado por el ataque de dos yihadistas franceses.



El número de Charlie Hebdo publicado después del ataque llevaba en la portada una caricatura de Mahoma con un cartel que proclamaba "Yo soy Charlie" y "está todo perdonado", y había desencadenado protestas en varios países musulmanes. (Lea también: Ataque a Charlie Hebdo no afecta apoyo a eliminar Schengen a Colombia: Hollande )



Publicado una semana después del atentado que dejó 12 muertos el 7 de enero, la revista se difundió en 8 millones de ejemplares, un récord histórico para la prensa francesa.



AFP.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Interpol emitió un nuevo requerimiento, una nueva circular roja, pidiendo la detención del exfutbolista de la Selección Colombia Fredy Rincón.



-Terminó la reunión entre la Defensoría del Pueblo y Fecode para buscar una salida al paro de profesores.



-Los integrantes de Sintrainagro tienen listo el pliego de peticiones para los empresarios bananeros.



-Un Incendio de grandes proporciones en una comunidad wayúu arrasó con vegetación y árboles nativos de la región.



-Los habitantes de San Pablo, Nariño, bloquean una vía principal regional en protesta porque aún no terminan la pavimentación de este corredor, que hace 3 meses debía estar lista.



-La oposición en Venezuela lanzó duras críticas contra el gobierno por el racionamiento eléctrico que se decretó en las últimas horas.



-El Vicepresidente, Germán Vargas Lleras, insistió en su preocupación por la negativa de la Alcaldía de Bogotá de avanzar con obras de desarrollo urbano en Soacha.



-La Policía Nacional insistió en que aún no tienen denuncias relacionadas con el robo masivo en Transmilenio.