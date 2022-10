Comités departamentales del gremio cafetero piden la salida de Luis Genaro Muñoz

La Federación Nacional de Cafeteros pasa por un momento próspero y de buenos precios, por lo que cinco de los quince comités departamentales que la integran solicitan la salida de Luis Genaro Muñoz.

Durante el Congreso Nacional de Cafeteros, Marco Salazar, vocero del Comité Departamental de Caldas pidió la renuncia, que es apoyada por los comités de Cundinamarca, Huila, Antioquia y Risaralda, asegurando que "el barco necesita un nuevo capitán". Según él, Muñoz debe tener un acto de desprendimiento y dar un paso al costado por el bien del gremio y pidió el apoyo del Gobierno Nacional.

Al respecto, el presidente Juan Manuel Santos indicó que esto se debe estudiar, que es una decisión que le corresponde a la junta directiva de la Federación y él se ofrece como mediador para garantizar que el proceso se dé de la forma más “tranquila y justa”, sin atropellar a ninguna de las personas que están involucradas.

"Eso que usted acaba de mencionar es una pequeña bomba atómica en el sentido de que genera todo un proceso, esos procesos tienen que darse con la mayor prudencia y en forma concertada", explicó el Mandatario.

Por su parte, Luis Genaro Muñoz afirmó que la decisión se tomará a futuro porque no es un tema que deba desarrollarse durante el Congreso Nacional del gremio y defendió su gestión asegurando que las críticas son consecuencia natural del cargo que ostenta.

"El día que un gerente no genere polémica u opinión no está haciendo nada, eso no es un tema hoy", finalizó Muñoz.