¿Cómo acceder a una pensión familiar? Experto responde

Diego Bernal, presidente de la Asociación Colombiana de Planeación Financiera, se refirió en Mañanas BLU 10 AM a la posibilidad que tienen los colombianos de acceder a una pensión familiar.



“Lo que nos está permitiendo la ley es que la parejas, compañeros permanentes o conjugues que cumplan determinados requisitos puedan obtener una pensión de jubilación”, dijo (Lea también: ¿Qué diferencia hay entre fondos de pensiones públicos y privados? Entérese aquí ).



Bernal afirmó que “para acceder a la pensión familiar el primer requisito es llegar a la edad: las mujeres 57 años, hombres 62 años; si cada a uno ha llegado y no tienen los requisitos para pensionarse individualmente, pero sumados los dos si lo lograrían, podrían acceder a la pensión familiar”.



Otro de los requisitos referenciados por Bernal es pertenecer al Sisbén 1 o 2, no tener ningún tipo de pensión bajo otra modalidad y poseer ahorros sumados necesarios para reconocer la pensión (Lea también: ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la pensión de jubilación? ).



Finalmente aseguró que la norma no solo se establece para cónyugues sino también para compañeros permanentes que demuestran haber tenido una convivencia de 5 años en el momento de la solicitud.



“Esa convivencia debe haber iniciado antes de los 55 años de cada uno de los miembros de la pareja. Creo que incluye a las parejas del mismo sexo y ante cualquier negativa prosperaría muy fácil una demanda de constitucionalidad por eso”, puntualizó (Lea también: Gobierno invitó a fondos de pensiones y cesantías en invertir en Autopistas 4G ).



Cabe recordar que en el régimen de prima media de Colpensiones, la pensión familiar máximo será de 1 salario mínimo, pero en régimen privado de pensiones esta puede ser superior a 1 salario mínimo, pues puede sumar sus ahorros y depende directamente de este monto.