¿Cómo evitar que sus fotos íntimas se filtren en Internet? Experto explica

su dispositivo móvil. Según este español, “la información es tan frágil como todo lo que queramos meter en el teléfono”.

Martínez aseguró que la clave es no caer en la tentación “Si no queremos que publiquen nuestras fotos desnudos, no las tomemos con el teléfono”, dijo.

Recomendó tener todos los cuidados a la hora de hacer los respaldos de la información y empezar a prevenir en caso de que se pierda el teléfono para que esa información no sea manipulada con facilidad.

“Si alguien te roba el teléfono y no está cifrado y no tiene un mecanismo que evite que puedan acceder a toda nuestra información, estás en problemas. Hay que evitar también instalar aplicaciones no confiables, que piden información de más porque ahí ya está la trampa”, expresó.

Por último, aconsejó a todos los internautas no conectarse a redes inalámbricas públicas porque pueden ser trampas en donde no solo se pueda robar fotografías sino también todas las claves de acceso.