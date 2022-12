Confirmado: 50 Sombras de Grey tendrá cuarto libro y esta es su fecha de estreno

La escritora Erika Mitchell, conocida bajo el seudónimo de E.L. James, confirmó que publicará un nuevo libro de la saga Cincuenta Sombras de Grey, pero esta vez escrita desde el punto de vista del coprotagonista Christian Grey. (Lea también: Video: estrellas porno explican, desnudas, por qué “odian” 50 sombras de Grey )



“Christian es un personaje complejo y los lectores siempre han estado fascinados por sus deseos, motivaciones y su turbulento pasado”, dijo la escritora, quien agregó: "como cualquiera que haya vivido alguna vez una relación, sabe que siempre hay dos versiones de la misma historia. Ha sido un placer regresar al universo de Christian y Ana”. (Lea también: ¡Récord total! 120 mil colombianos asistieron al estreno de 50 sombras de Grey )



Además, la escritora anunció la fecha de publicación en su cuenta de Twitter.



"Hola a todos. Para quienes han preguntado, el punto de vista de Christian sobre #CSDG se publicará el 18 de junio, con motivo de su cumpleaños", tuiteó la escritora inglesa E.L. James.



Hello all. For those of you who have asked, Christian's POV of #FSOG is published on 18th June for… https://t.co/Ss17bcywQM — E_L_James (@E_L_James) June 1, 2015