Consejo de Estado confirmó que consulta no puede prohibir toros en Bogotá

El Consejo de Estado negó las solicitudes de nulidad interpuestas en contra del fallo de tutela que revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante el cual se decidió, a través de tutela, que la consulta popular no puede prohibir la actividad taurina por ser el Congreso de la República el único competente para impedir o permitir la práctica del llamado “espectáculo taurino”.

Publicidad

Así mismo, se confirmó la decisión de tutela mediante la cual dejó sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que avaló la iniciativa del Distrito de promover una consulta popular para conocer si la ciudadanía de Bogotá está o no de acuerdo con la realización de las corridas de toros.

Quienes solicitaron la nulidad del fallo, argumentaron que no fueron notificados debidamente, pues no se les informó del proceso de tutela a las asociaciones antitaurinas. Además, estimaron que la tutela no era el medio para dejar sin efectos una consulta popular. (Vea aquí: Fallo del Consejo de Estado no tiene en cuenta el sufrimiento animal: Distrito )

Publicidad

La Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Elizabeth García González, explicó que según la normativa una acción de tutela se debe notificar a las partes e intervinientes en la forma que el Juez considere más expedita y eficaz. Tal requisito se cumplió mediante la publicación de la admisión de la tutela en la página web del Consejo de Estado y en aviso publicado en el periódico El Tiempo, diario de amplia circulación.

Publicidad

Dicha divulgación cumplió con la finalidad de garantizar el principio de publicidad y permitir el acceso a la Administración de Justicia, teniendo en cuenta que se empleó el recurso tecnológico con el que cuenta actualmente la Corporación. Por su parte, la divulgación en el periódico se dirigió a los terceros interesados “y no pretendió suplir la notificación que eventualmente debiera hacerse a personas que pudieran resultar afectadas en su posición jurídica con las resultas del proceso, porque no se constató la existencia de dicha afectación y, por consiguiente, se descarta la obligación de notificar a todos los hipotéticos interesados”, señala la sentencia.

En la decisión, la Sala señaló que el Consejo de Estado no se arrogó facultades con respecto a la consulta popular, sino que actuó como juez constitucional, y podía fallar la tutela teniendo en cuenta que el proceso de votación de la consulta popular aún no se llevaba a cabo. Es decir, si ya se hubiese votado la consulta, sería improcedente la tutela, cosa que no ocurrió en el presente caso. (Lea también: Seguimos en lucha, sabemos que esto aquí no va a parar: novilleros de Bogotá )

Publicidad

Adicionalmente, la decisión de tutela no estudió el trámite administrativo, sino los defectos de fondo en los que incurrió el Tribunal, al desconocer el precedente de la Corte Constitucional que se había pronunciado en la materia, y admitir una decisión en contra de lo señalado por un órgano de cierre conlleva a inseguridad jurídica.

Publicidad

La Sección aclaró que no se puede considerar improcedente la tutela porque faltara resolver solicitudes de aclaración y adición del fallo del Tribunal, pues se demostró que dichas peticiones se interpusieron extemporáneamente.

Finalmente, reiteró que los entes territoriales no pueden exigir requisitos adicionales a los fijados por el Congreso de la República para desarrollar la actividad taurina, por tanto, no se puede prohibir esta práctica dentro de su territorio a través de la adopción de políticas públicas, que, según la Administración Distrital, es lo que se persigue con la consulta popular analizada. Con informacion de prensa Consejo de Estado

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-La Policía atribuyó el asesinato de un uniformado ocurrido ayer en Toledo Norte de Santander a la guerrilla del ELN, en medio de un ‘plan pistola’ que adelanta el grupo guerrillero.

-Aún no se han entregado las monedas conmemorativas de la santa Madre Laura y ya los habitantes de Jericó aseguran que son pocas para los seguidores que tiene la santa colombiana en el país.

Publicidad

-Cuatro personas, entre ellas 2 menores de edad, fueron asesinadas, en las últimas horas, en inmediaciones del corregimiento de Sudán, municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar. Las víctimas, según las autoridades presentan varios tiros en diferentes partes de sus cuerpos.

Publicidad

-22 personas capturadas por la DIJÍN en Bogotá, están sindicados por una millonaria defraudación a Colpensiones, por una cifra que asciende a 627 millones de pesos. La red fue detectada según las autoridades, cuando en abril del año pasado se generó una alerta en la empresa donde fue afectada una cuenta de ahorros, usando los sistemas informáticos correspondientes al pago de la nómina de servidores públicos de esta entidad.

-En un baño de la Universidad de Pamplona, en Norte de Santander estalló un artefacto luego de ser encontrado por una aseadora. La señora fue trasladada a un centro clínico en donde se recupera por el efecto del estallido.

Publicidad

-En menos de una semana Colombia ha sido aceptada en dos comités de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Hace dos días el país ingresó al comité de Libre Competencia y hoy al de Asuntos Financieros, según informó el presidente Juan Manuel Santos, a través de su cuenta en Twitter.

Publicidad

-Fue aprobada en el concejo de Cartagena una iniciativa con la que se le pedirá al gobierno nacional, de manera formal, que se elimine el 20 por ciento que se cobra por la sobretasa a la energía, para el sector hotelero de la heroica.

-En once barrios de Cúcuta, ubicados en zonas de alto riesgo, la empresa de acueducto y alcantarillado de esta capital, comenzará desde este fin de semana un plan de racionamiento de agua, debido a los bajos niveles que registra el río Pamplonita, generados por el Fenómeno de El Niño.

Publicidad

-El gremio de taxistas en Bucaramanga denunció el aumento de la inseguridad en la ciudad. En promedio 15 conductores, por día, dicen que son víctimas de atracos. Algunos evitan llevar pasajeros al norte de la ciudad después de las 6 de la tarde.

Publicidad

-El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, dijo hoy que espera que haya otra reunión internacional más amplia el 30 de octubre para abordar la guerra en Siria, tras sostener en Viena un encuentro con sus homólogos de Arabia Saudita, Rusia y Turquía.

-El embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, dijo hoy que la investigación iniciada en EEUU, sobre el posible uso irregular de la petrolera estatal PDVSA forma parte de una "campaña" contra el país y la revolución bolivariana.

Publicidad

-El domingo no habrá ciclovías en Bogotá por elecciones regionales y se confirman los cierres viales automatizados en las cercanías de los puestos de votación.

Publicidad

-Padres de familia protestan a esta hora frente a la secretaria de educación de Bogotá, pidiendo que se elimine la resolución del ministerio de educación que busca acabar con los colegios en concesión en el Distrito.