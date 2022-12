Cuba no quiere acercarse a su propio pueblo: Ramón Saúl Sánchez

Ramón Saúl Sánchez, del movimiento Democracia Cubana, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU 10 AM hablando de las razones por las cuales muchos cubanos residentes en Estados Unidos no celebraron y ven con recelo el restablecimiento de las relaciones y la reapertura de embajadas en La Habana y Washington. (Lea también: Reapertura de embajada de Cuba abre nueva era con América Latina: EE.UU. )



“Celebro el hecho de que dos adversarios se reencuentren y hagan amistad, Cuba nunca debió ser enemiga de Estados Unidos ni de ningún país de la tierra, el régimen, la dictadura vitalicia de los hermanos Castro fue lo que provocó esto”, dijo.



“La pregunta es cuándo el régimen de Cuba que estuvo dispuesto a conversar con su peor enemigo, estaría dispuesto a conversar con su propio pueblo, el mismo día que se estaba celebrando en Washington el izamiento de nuestra bandera, en Cuba se estaba golpeando brutalmente a las Damas de Blanco, a los opositores pacíficos…”, agregó.



Para Sánchez, “el régimen cubano ha claudicado y sucumbido desde el punto de vista de sus principios, ha preferido acercarse a su enemigo tradicional y no quiere acercarse a su propio pueblo”.



Cabe resaltar que en Miami apenas se produjeron protestas por el izado de la bandera cubana en Washington, salvo algunos integrantes de la organización Vigilia Mambisa que se concentraron en el café Versailles para arremeter nuevamente contra la normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países.



En este nuevo escenario, el aspecto que más preocupa ahora al exilio es la posibilidad de reformas legales que acaben con los beneficios migratorios de los cubanos que lleguen a Estados Unidos.



Con EFE