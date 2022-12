Daisy Fuentes, la mujer que tiene enfrentados a Cristian Castro y Luis Miguel

Cristian Castro declaró en un programa radial que el distanciamiento con Luis Miguel se debe a que este le quitó una novia.

Publicidad

“Estamos distanciados por una mujer que se llama Daisy Fuentes, es muy bonita. La verdad que yo fui primero, él me la quitó y ella se fue con él. Fue una relación muy bonita y me da mucha pena que me haya dejado por él. Como yo no tenía avión, a lo mejor ese fue el principal motivo”, aseveró el intérprete.

El cantante también dijo que el “Sol de México”, como llaman a Luis Miguel, se parece a 'Ñoño', el personaje interpretado por Edgar Vivar en “El chavo del 8”.

Publicidad

“La verdad que yo he trabajado mucho últimamente para no parecerme a Luis Miguel”. “Oye, ¿qué pasa?, la verdad que lo están confundiendo con Ñoño”, dijo.