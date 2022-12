De Roux y Sanguino se inscribieron como precandidatos a la Alcaldía de Bogotá

Desde este jueves, y hasta el próximo 7 de marzo están abiertas las inscripciones oficiales de los precandidatos de la Alianza Verde para la Alcaldía de Bogotá.



Hasta el momento se han inscrito los concejales Carlos Vicente de Roux y Antonio Sanguino.



La senadora Claudia López lamentó que el exalcalde Enrique Peñalosa decidiera no unirse a esta campaña por la Alcaldía.



"Estos son dos candidatos que la ciudad conoce por su trabajo, concejales extraordinarios con propuestas serias. Nos honra mucho que quieran adelantar este proceso por Bogotá desde la alianza verde. El doctor Enrique Peñalosa no quiso ser candidato por la alianza verde pese a que lo invitamos, le deseamos la mejor suerte, el hacker decidido tomar otros rumbos. Pero queremos decir que el partido no depende de una persona en particular y nuestra tarea no es meternos en las vendettas de la Unidad Nacional", dijo.



Informó que no descartan una coalición con otros partidos pero que la colectividad está en condiciones de ganar la Alcaldía de Bogotá de forma autónoma.



Además, el concejal Carlos Vicente de Roux dijo que agradecen pero que no aceptan la invitación a la iniciativa de un compromiso por Bogotá propuesta por el director de cambio radical Carlos Fernando Galán, Enrique Peñalosa y David Luna.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Una millonaria cantidad de dinero del subsidio para las personas de la tercera edad desprotegidas fue robado en Ibagué.



-El ministro de Vivienda anunció la puesta en marcha de un nuevo programa para reducir, a menos de la mitad, el déficit que actualmente registra el país en materia de vivienda.



-Largas filas se presentan a esta hora en la tumba de Hugo Chávez en Caracas. Cientos de personas quieren acercarse a la última morada del mandatario para rendirle un homenaje a dos años de su muerte.



-Diez beisbolistas colombianos actúan con sus equipos en la pretemporada de las Grandes Ligas.