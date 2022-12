Desperté y habían pasado 4 días: curioso caso de síndrome de ‘bella durmiente’

En Colombia existen pocos casos de síndrome de la ‘bella durmiente’. Uno de los que se han registrado lo posee Carolina Rocha, una niña de 15 años de edad que vive en María la Baja, departamento de Bolívar, quien la primera vez que experimentó una crisis de trastorno de sueño pasó cuatro días dormida.

Publicidad

“Una noche tenía un evento al día siguiente y me acosté a dormir y cuando desperté estaba en el hospital. Me dijeron que habían pasado 4 días y mi mamá me empezó a contar todo. Me dijeron que me habían llevado primero a la clínica de María La Baja y luego a Cartagena. Mi mamá me contó que me había pellizcado, me había enterrado las uñas y nada, no reaccionaba. Yo no podía creer que hubiera pasado todo ese tiempo”, relató en diálogo con Mañanas BLU 10 AM.

Después de ese episodio, Caroline ha experimentado otros cinco desde hace tres años, siempre durante la noche. Sin embargo, asegura que antes de tener una crisis no siente ningún síntoma diferente al sueño frecuente que la invade a diario, y tampoco ha presentado desórdenes alimenticios o mentales posteriores.

Publicidad

“Me da bastante sueño frecuentemente, todos los días son iguales. A veces me da sueño en el salón pero lo controlo, me distraigo con algo para no quedarme dormida”, comentó la menor, agregando que le practicaron exámenes de sangre que arrojaron resultados normales. Como en Colombia hay poca información alrededor de tema, Caroline decidió investigar en internet por su cuenta y conoció mujeres en España con ese síndrome.

Publicidad

“Aquí en Colombia como es algo desconocido lo único que hacen es esperar que yo despierte, me ponen nada más oxígeno y sueño”, dijo.

Según la neuróloga Karen Parejo en entrevista con Blu Radio, el síndrome de la ‘bella durmiente’ es una enfermedad de diagnóstico clínico y no hay examen que confirme ni descarte la enfermedad.

Publicidad

“Se caracteriza por una somnolencia excesiva que empieza alrededor de la segunda década de la vida. La mediana aparición a los 15 años de edad, son episodios largos de somnolencia que van acompañados del aumento de la ingesta, de hipersexualidad, de cambios mentales y depresión”, explicó.

Publicidad

Añadió que son casos aislados que se presentan mayormente en niños y pueden ir asociados con otras enfermedades neurológicas o psiquiátricas. Sin embargo, afirmó que no tienen restricción ni alteración, pero hay tratamientos que sí disminuyen la frecuencia de las crisis.

“Muchos de los casos están desencadenados por infecciones virales o bacterianas, por trauma craneano, por ingesta de alcohol, por lo que es recomendable llevar a los pacientes al médico para descartar otras causas”, indicó.