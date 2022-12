El acoso callejero no solo lo sufren las mujeres, ¿cuáles son las diferencias?

La ONG Observatorio contra el Acoso Sexual Callejero en Chile (OCAC) reveló que los hombres también sufren de acoso callejero, pues uno de cada cuatro hombres han dicho que han recibido piropos.



Sobre este tema, Natalia Giraldo, socióloga del del Observatorio contra el Acoso Callejero, dijo en Colombia también se da este fenómeno, aunque dijo que hay diferencias.



“En Colombia no tenemos cifras exactas, pero los tipos de acoso que sufren los hombres son diferentes a los que sufrimos las mujeres”, expresó. (Lea también: El piropo y otros acosos callejeros serían castigados en Panamá )



“Si bien uno de cada cuatro hombres en Chile sufre acoso, creo que también hay que analizar con qué frecuencia lo viven y también desde que edad. Ahí es donde radica la diferencia con las mujeres. Ellas están sufriendo acoso aproximadamente desde los 8 o 10 años y la frecuencia con el que lo viven podría decirse que es que toda la vida”, manifestó.



Agregó que otro factor que es importante tener en cuenta es que la manera cómo se toma el acoso es diferente: “Muchas personas toman el acoso hacia los hombres como forma de mofa y de broma y de hecho muchos lo toman así. Ellos puede que no sientan miedo, cosa que no sucede con las mujeres”.