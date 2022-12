El alemán André Greipel gana quinta etapa del Tour de Francia

El alemán André Greipel sumó su segundo triunfo de etapa en la presente edición del Tour de Francia, en la primera llegada agrupada, por delante del eslovaco Peter Sagan y del británico Mark Cavendish.



La general no sufrió cambios, con el también alemán Tony Martin como maillot amarillo, con 12 segundos de ventaja sobre el británico Chris Froome y 25 frente al estadounidense Tejay van Garderen (Lea también: Esta fue la herida que le dejó la exigente etapa de este martes a Rigoberto Urán ).



Si hace tres días en la meta de Zelanda Greipel se impuso en un esprint muy reducido por la ausencia de algunos de los mejores llegadores del pelotón, sorprendidos en una caída, en esta ocasión ganó en Amiens con todos los tenores disputando la victoria.



El alemán demostró ser el más fuerte de la edición, aunque su temporada no hacía presagiar que estaría tan fuerte en el Tour (Lea también: Tony Martin gana cuarta etapa del Tour y arrebata liderato al británico Froome ).



El "gorila de Rostock", de 32 años, sumó así su octavo triunfo en al Grande Boucle, donde desde 2011 ha levantado los brazos al menos en una ocasión.



En Amiens marcó perfectamente los tiempos para superar a sus rivales, en particular a un Sagan, que también fue segundo en Zelanda y que suma ya trece segundos puestos en sus tres participaciones en el Tour (Lea también: Es preocupante que Nairo no haya atacado en primeras etapas: Santiago Botero ).



La etapa se corrió con muchos nervios por miedo a los abanicos, ante las fuertes rachas de viento que soplaban en el recorrido. Una tensión que provocó una fuerte caída a 20 kilómetros para la meta en la que se vieron involucrados unos 30 corredores, entre ellos el francés Thibaut Pinot, tercero de la pasada edición, pero ninguno de los otros favoritos para la general.



EFE.