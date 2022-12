El amor que lo sorteó todo, de crucero por el Caribe con Mañanas BLU

Esta fue la historia con la que la señora Alba Consuelo Espíndola ganó un crucero por el Caribe junto a su esposo Juan Guillermo Fernández.

“Nos gustaría participar en su excelente concurso del crucero por el Caribe:

Nuestra foto no es nada original pero si guarda una historia muy linda.

Nos merecemos este descanso en el crucero por las siguientes razones:

El próximo 12 de octubre cumplimos 17 años de feliz matrimonio cuya historia es la siguiente:

Nosotros somos de un pueblo de Boyacá en el que muchas ocasiones yo, Alba Consuelo, le serví de celestina a mis amigas con Juan Guillermo, el que hoy es mi esposo. Él me parecía simpático pero inalcanzable, era hijo de profesora y eso en esa época era lo máximo en un pueblo.

A mis 17 años, por cuestiones de la vida, quedé embarazada de alguien que no me merecía, época difícil para este suceso. Me tuve que alejar de mis padres y me vine para Bogotá a terminar bachillerato, él (mi esposo) se fue a Santa Rosa de Cabal a terminar sus estudios en un seminario de padres con uno de mis hermanos. Cinco años más tarde entregó su corazón a una persona que tampoco lo merecía de cuya relación tuvo un hijo. Mi hermano, amigo de él, me invitó a un asado y él (mi esposo) estaba allí y empezamos a hablar, dos años más tarde nos casamos y como dice el refrán “el tuyo, el mío y los nuestros”.

Hoy tenemos 4 hijos, el mío de 25 años, el de él de 20 años y una nena de 15 y otro de 14. Para nosotros contar la historia de nuestras vidas nos llena de orgullo porque sí, en todos los matrimonios hay conflictos, pero aprendimos a comprendernos, a respetarnos, a respetar a nuestros hijos y a tratarlos a todos por igual, somos una familia en la que se respira paz y tranquilidad, todos añoramos llegar a casa y sentir ese calor de hogar. Otro motivo de orgullo es que nuestros hijos mayores nos consideran como sus verdaderos padres, los hemos educado de la mano de Dios y la Virgen María en valores de honestidad, amor y respeto, eso es más valioso que todo el oro del mundo, económicamente no tenemos mucho pero somos felices.

Como se pueden dar cuenta no tenemos cómo irnos a un crucero porque cuando nos pasan esos sueños nos preguntamos si viajamos o le damos de comer a nuestros hijos (que por cierto están en la época en que desaparecen todo lo que hay en la alacena y en la nevera) entre universidades, colegios y demás, es un poco inalcanzable ese sueño. Esperamos que esta historia sea de su agrado y por supuesto ganarnos "¡EL CRUCERO, QUÉ BIEN UHHHHHH!”.

En la foto de Izquierda a derecha John (25), Alba Lorena (15),Juan Guillermo(Papa),Alba Consuelo( mama),Guillermo Enrique(14), Juan Sebastián(20).

Juan Guillermo Fernández y Alba Consuelo Espíndola".