‘El año del verano que nunca llegó’: nueva novela del colombiano William Ospina

En diálogo con Blu Radio, el escritor colombiano William Ospina habló sobre su nueva novela “El año del verano que nunca llegó”, la cual está basada en hechos históricos del siglo XIV, en especial uno correspondiente al año 1815 cuando un volcán en Indonesia hizo explosión, la mayor registrada en la historia, y cubrió el cielo de los Alpes Suizos de gris debido a flujos de lava y ceniza que causaron tres días de oscuridad.

Publicidad

“Es una novela que nació de una obsesión que he tenido en los últimos cuatro años, no solo sobre unos hechos literarios, sino sobre unos hechos históricos, extraños, una conjunción de hechos. Hubo un año en el siglo XIV en que no hubo verano en el hemisferio norte, terminó la primera y volvió el invierno, nadie podía explicarse qué pasaba y por qué esas alteraciones tan bruscas del clima. El hecho que sobre los Alpes Suizos haya habido a mediados de uno tres días de oscuridad le hizo pensar a la gente que estaba llegando el fin del mundo”, comentó.

Según Ospina, su libro narra unos hechos que ocurrieron en una casa ubicada en Villa Diodati a las afueras de Ginebra, Suiza, a la orilla del Lago Lemán, donde unos poetas ingleses se hospedaron cuando resultaron atrapados en medio de esos tres días de oscuridad. La misma casa donde nacieron Drácula y Frankestein.

Publicidad

“Habla de cómo se mezclan fenómenos climáticos, geológicos, geográficos, históricos acabada de terminar la era napoleónica, con hechos literarios y criaturas fantásticas”, dijo.

Publicidad

‘El año del verano que nunca llegó’ se encuentra disponible en librerías del país y estará presente en la Feria del Libro que comienza este martes en Bogotá.

“Puedo decir con gratitud que he sido muy bien tratado por los lectores”, finalizó.