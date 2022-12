El país no conoce la verdad sobre quién es Feliciano Valencia: exesposa

Diana Perafán Hurtado, exesposa de Feliciano Valencia, el líder indígena condenado por la retención de un militar en 2008, se refirió en Mañanas BLU 10AM a las denuncias que interpuso en su contra por diferentes delitos.



“Tengo varias denuncias: una de ellas es por inasistencia alimentaria, las otras dos por violencia intrafamiliar”, expresó.



“En la primera denuncia, a él se le citó por inasistencia intrafamiliar, el niño lo fue a buscar y Feliciano lo tiró contra un carro y con palabras soeces le dijo que él no era su padre”, agregó.



Además, argumentó que en una ocasión su hijo lo vio teniendo relaciones sexuales con una mujer y la reacción de Valencia fue golpearlo nuevamente.



Perafán dijo que ha recibido amenazas por parte de Valencia y por los líderes indígenas del norte de Cauca.



“Ha sido muy duro tener que enfrentar esta situación. Los nativos somos humanos, no invadimos tierras, no matamos los hijos, no violamos, no despilfarramos los recursos del Estado. Hay muchas situaciones anormales y atípicas que ocurren en el departamento del Cauca, bajo la complacencia de las organizaciones indígenas”, expresó.