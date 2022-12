El país todavía no está preparado para un cese bilateral con Farc: Acore

de la propuesta del presidente de la República, Juan Manuel Santos.



El general en retiro Jaime Ruiz, presidente de Acore, dijo que no hay “ninguna garantía ni confianza con las Farc”. (Lea aquí: Santos pide a Farc un esfuerzo para decretar cese al fuego bilateral en enero )



“Nosotros, que hemos enfrentado esa organización en los últimos 50 años, que hemos sido testigos de múltiples intenciones, acuerdos de paz que no se han cumplido, por qué ahora sí se van a cumplir, no tenemos certeza”, manifestó.



El oficial aseguró además que aunque las Farc pactaron un cese unilateral al fuego, estarían compartiendo zonas con el ELN para adelantar acciones armadas en regiones como Arauca, Catatumbo y Chocó.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Un juez admitió, para su estudio, una demanda en contra de la Nación interpuesta por la familia de Rosa Elvira Cely.



-La Sociedad de Agricultores de Colombia, expresó total rechazo del acto de violencia que ocasionó la muerte de 11 militares y un policía en el departamento de Boyacá y asegura que estos hechos “no resultan ser un avance para los acuerdos de paz y no contribuyen a establecer escenarios de reconciliación nacional”.



-La Superintendencia de Salud suspendió y removió de su cargo al gerente del Hospital Departamental de Villavicencio y a la junta directiva de la entidad por irregularidades en el manejo administrativo y mala atención a los usuarios.



-El incremento en las tarifas de energía en Cali será más alto que en el resto del país. Según la gerencia de energía de Empresas municipales de Cali el incremento para los estratos bajos será del 7 % y del 20 % en los estratos altos. Esto debido a que Cali compra su energía en la bolsa.



-El Ministerio de Salud confirmó la incidencia del virus del zika en cinco departamentos del país, entre ellos, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, San Andrés y Sucre.



-El Gobierno Nacional clausurará este miércoles las pruebas del Programa Supérate Intercolegiados. Los ganadores de medalla de oro en la Final Nacional que se encuentren en grado 11° obtendrán un crédito condonable de educación superior, por valor de 40 millones de pesos.



-Destinos como Huila, Cauca, Cundinamarca y Quindío presentan los porcentajes de ocupación hotelera más bajos en todo el país, por debajo del 40 %, en el periodo enero a septiembre, según el más reciente informe de Cotelco. San Andrés se consolida como el destino de mayor ocupación con el 79 %.



-El empresario antioqueño Álvaro Uribe Moreno fue reconocido con la distinción a “Toda una vida”, otorgada por Fenalco Antioquia en’ La Noche de los Mejores’.



-La Policía de Bucaramanga, tuvo que contener hoy a cientos de personas que causaron desórdenes en el punto de venta de boletas para el partido de la selección Colombia. Solo se distribuyeron 400 entradas, que se agotaron en 15 minutos.



-El próximo 13 de noviembre vence el plazo para la solicitud de cupos en colegios públicos de Bogotá, según anunció la Secretaria Distrital Educación.