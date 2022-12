El secreto de Jimmy Vásquez para representar a Jorge Velosa en Tu cara me suena

El actor y comediante Jimmy Vásquez, quien participa en el programa Tu Cara Me Suena de Caracol Televisión, contó el secreto para poder interpretar al tradicional cantante de carranga Jorge Velosa.



“Es muy complicado, muy duro, una cosa es construir el personaje en menos de 48 horas y otra cosa llevarlo a la realidad”, comentó.



Además, dijo que las prótesis que les ponen para que el físico sea más similar al del cantante, también implican un mayor grado de dificultad.



También reveló que le ha costado dificultad coordinar los movimientos del cuerpo con la actitud de la cara y la voz del personaje, al mismo tiempo.



“Unas dos horas antes del show de Jorge Velosa, si tocaba la guacharaca no me acordaba de la letra, si me acordaba de la letra y la guacharaca, no me acordaba del baile, entonces es pensar en muchas cosas al tiempo”, agregó.



Este actor, con una raspa, una cucharita y un verso, llegó al escenario encarnando al maestro Jorge Velosa.