El tipo es un acosador reconocido, lleva 30 años en lo mismo: azafata de Avianca

que, según ella, ha sido una situación “que quiso ser desde hace 30 años”.

Victoria aseguró que la situación que la llevó a denunciar se dio el 25 de marzo, durante un vuelo desde Madrid, cuando “este señor llegó con una botella de vino a la altura de la ingle y se aprovechó que yo estaba de espalda y me la metió entre las piernas”.

Agregó que “yo no pude salir corriendo porque estaba lesionada de una rodilla e incluso de la fuerza con la que me cogió me lesionó la otra”.

La auxiliar de vuelo reveló que al día siguiente denunció la situación ante las autoridades pertinentes de la compañía, pero ante el cuestionamiento a Lozano “mintió y dijo que si había entrado pero con dos botellas y a la altura del pecho”.

Agudelo asevera que la situación ya se había presentado anteriormente con otras auxiliares de vuelo, “este hombre es un acosador reconocido, él llega, coge por la cintura, se acerca y toca más de lo que debe”.

Por su parte, Avianca emitió un comunicado en el que aseguran que la denuncia “es objeto de investigación por parte de las autoridades pertinentes y las mismas estarán emitiendo las sanciones a que haya lugar de acuerdo con el fallo”.