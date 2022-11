En lugar de lobby para evitar fin de Judicatura, Mininterior pide hacer debate

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que aunque no se conocen los nombres de las personas del Consejo Superior de la Judicatura que estarían haciendo lobby para que no se elimine esta corporación, sí le pidió a los magistrados que realicen un debate franco y no con propuestas por debajo de la mesa: “En el Consejo Superior de la Judicatura se estarían moviendo, digamos intereses para evitar que el Congreso de ese paso que beneficiaría a la justicia” (Lea también: Es falso de toda falsedad: magistrado niega lobby para evitar fin de Judicatura ).

“Esperamos que eso no sea así, que se pueda seguir con debate con debate franco, abierto con toda la rama judicial frente a esta reforma, con argumentos, con justificaciones y no con lobbys por debajo de la mesa”, añadió Cristo (Lea también: Santos denuncia presiones a congresistas para que no se elimine la Judicatura).

El jefe de la cartera de Gobierno aseguró que existe un consenso frente a este tema: “Este, talvez, ha sido uno de los temas que ha tenido el mayor consenso de la Reforma de Equilibrio de Poderes, no de ahora, también anteriormente lo hubo”.

“Esperamos que ese consenso se refleje en el trámite de la segunda vuelta”, indicó.

Una vez se reinicien las sesiones ordinarias en el Congreso, la comisión primera del Senado retomará la discusión de esta reforma constitucional.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Un muerto tres heridos deja una embosca del ELN a la policía en Norte de Santander

-Varios mineros están atrapados, a esta hora, en una mina ilegal del norte del Cauca.

-En Risaralda, los mineros se reúnen en el corregimiento de Irra para protestar por los incumplimientos del gobierno nacional con ese sector.

-En Combita, Boyacá, la policía metropolitana de Tunja capturó a una de las personas más peligrosas de la comuna 13 de Medellín, el sujeto esta sindicado por homicidio y por extorsión.

-Luis López, el delantero Argentino del Junior, ya arribó a la ciudad de Barranquilla.