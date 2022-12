En Panamá no existe el desempleo, técnicamente

donde técnicamente no hay desempleo, y como algunos afirman “el que no trabaja es porque no quiere”.

Publicidad

Respecto a obras de infraestructuras realizadas en el país, se encuentra la ampliación del Canal de Panamá que estará lista a finales de 2014 y donde se han invertido cerca de 6 mil millones de dólares.

Con su modificación, se espera que la economía crezca hasta el 12 por ciento por año, ya que actualmente su crecimiento está entre el 9 y 10 por ciento.