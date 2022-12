Es un orgullo haber hecho toda mi carrera al lado de Xavi: Andrés Iniesta

al lado de Xavi Hernández, quien abandona la disciplina azulgrana para fichar por el Al-Sadd catarí.

Publicidad

"No encuentro un elogio para lo que significa Xavi como futbolista y persona. Las cifras y el juego están por encima de cualquier palabra. Es un jugador único, irrepetible, fundamental en el Barça y en la selección", ha añadido Iniesta. (Lea también: Messi, enojado por control antidoping en medio de homenaje a Xavi )

El de Fuentealbilla ha sido esta tarde el protagonista de una entrevista que se ha transmitido a través de internet desde la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona, con preguntas enviadas a través de Twitter y Facebook por sus seguidores.

Publicidad

Durante la misma, ha confesado por primera vez que está pensando en ser entrenador:

Publicidad

"Hace tres o cuatro años habría dicho que no, pero hoy queda menos para dejar de jugar y es una opción que cada vez me gusta más. Me gusta el fútbol y me gustaría seguir vinculado a él cuando termine mi carrera", ha señalado. (Lea también: Xavi tiene un puesto como entrenador: Presidente del Barça sobre su salida )

Cuando se retire, piensa seguir viviendo en Barcelona. "Es una ciudad encantadora que lo tiene todo. Mar, montaña, lugares para ir a cenar con la pareja, la familia, los amigos... Llevo 18 años aquí, he crecido, he formado una familia. Ojalá pueda estar muchos años más vinculado al fútbol y al Barça, que es mi vida. Barcelona me lo ha dado todo y en ningún otro sitio viviré mejor", se ha sincerado.

Publicidad

Iniesta ha reconocido que ha celebrado la Liga "como tocaba", por lo mucho que ha costado conseguirla. "Ha sido un año de mucho esfuerzo y es un título muy importante", ha recalcado. (Lea también: El adiós a una leyenda: Xavi se despide del Barcelona )

Publicidad

El azulgrana, además, ve el triplete "muy cerca", aunque se ha mostrado cauto, porque "quedan dos finales" y tienen que estar "muy concentrados para ganarlas".

EFE