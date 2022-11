Escuche aquí las canciones originales que están nominadas a los premios Óscar

Nominados a mejor canción original:

Publicidad

Writing's on the wall" ("Spectre").

Publicidad

"Simple Song #3" ("Youth").

Publicidad

Publicidad

"Manta Ray" ("Racing Extinction").

Publicidad

"Til It Happens to You" ("The Hunting Ground").

Publicidad

?

Publicidad

"Earned It" ("Cincuenta sombras de Grey").

Publicidad

Publicidad

Nominados a mejor banda sonora:

"The Hateful Eight", Ennio Morricone.

Publicidad

Publicidad

"Bridge of Spies", Thomas Newman.

Publicidad

Publicidad

"La guerra de las galaxias: el despertar de la fuerza", John Williams.

Publicidad

Publicidad

"Carol", Carter Burwell.

Publicidad

"Sicario", Jóhann Jóhannsson.