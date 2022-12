of summer’, su primera canción en cinco años.

La de este domingo fue la tercera presentación de Metallica en Colombia, tras los conciertos de 1999 y 2010, e hizo parte de la gira ‘Metallica by request’ en la que los seguidores pudieron escoger las canciones que querían escuchar de la banda, entre ellas éxitos como ‘Master of Puppets’, ‘One’, ‘Enter Sandman’ y ‘Nothing Else Matters’.