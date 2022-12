Faena amorosa una hora antes, la clave de los tres goles del Tino al Barcelona

con el Newcastle, en el partido de Liga de Campeones de 1997.

El exjugador respondió al mito de tener relaciones sexuales antes de un partido y afirmó que esa actividad no interfiere en el juego ya que se debe estar concentrado.

Fue por eso que Asprilla terminó revelando algo que muy pocos sabían y es que previo al partido contra el Barcelona recibió una visita inesperada en su casa que lo dejó con pocas energías para enfrentar ese gran encuentro.

Luisa, su novia de esa época, fue por unas boletas de dicho juego a su residencia y al verla llegar estaba con una minifalda que le despertaron todos los sentidos.

“Eso fue de entrada por salida porque no me podía quedar más tiempo. Después de haber terminado yo quedé mal. Sentía que me iba a lesionar porque me pesaba todo”, aseguró.

“Yo pensaba que no iba a jugar pero en el segundo tiempo del partido me tocó ingresar. Me concentré, jugué, y metí 3 goles”, agregó.