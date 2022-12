Familia argentina recorre el continente en bicicleta buscando llegar a EE.UU.

María José Hilensel decidió salir de Argentina con su esposo Paulino y sus dos hijos, Franco y Antonella, en el año 2013 por la crisis económica y con el objetivo de comenzar una buena vida en Estados Unidos. Como no contaban con suficiente dinero, vendieron todo y decidieron viajar en carro.

Sin embargo, en diálogo con Mañanas BLU 10 AM, contó que los robaron en la frontera de Perú y Ecuador y su esposo fabricó unos triciclos para continuar la travesía, hasta que llegaron a Cartagena, donde ya han pasado unas semanas buscando cómo generar ingresos para poder seguir adelante con su meta.

“Salimos de Argentina en carro con la idea de llegar a California y a los diez días nos robaron en la frontera de Perú y Ecuador y ahí cambió nuestro viaje. Legamos hasta Cali en carro y mi marido construyó estos triciclos con los que andamos y llegamos a Cartagena”, contó.

En Cali se dedicaron a vender empanadas argentinas en un parque del que a los días fueron sacados debido a que dueños de otros negocios no los dejaban instalarse.

En su viaje se les han presentado varios obstáculos pero no desisten de su objetivo. En la entrevista, María José aseguró que “la idea no es regresar a Argentina pero en un futuro no sabemos qué pase”.

En cuanto a sus hijos, ellos toman clases virtuales para no perder los estudios.

Por ahora, la familia está a la espera de un posible empleo en un barco.