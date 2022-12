Familia de subteniente Moscoso prepara celebración por su retorno a la libertad

La familia del subteniente Cristian Moscoso espera con ansias la llegada del uniformado en Cali para celebrar su retorno a la libertad. (Lea también: Teniente Moscoso fue muy valiente durante su secuestro por Farc: general Mejía )



Su tía Luz Mery Rivera asegura que han sido pocos los detalles que han podido conocer de su sobrino por teléfono y por ello mientras que le dan de alta espera que Luis Páez, su hijo, quien hizo parte de la comisión familiar de bienvenida del militar en Bogotá, les entregue más información.



“Me dijo que anímicamente lo vio bien, pero que él todavía no coordina, él no cree que está en libertad, veía a su mamá y no sabía si era o no era”, relató.



Rivera también vio el video que las Farc publicaron de su sobrino y lamentó las angustias por las que debió pasar el militar vallecaucano.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias



-Más de cinco mil personas de diferentes organizaciones sociales del Cauca marchan a esta hora por las calles de Popayán pidiendo por la paz con justicia social.



-El gobernador de Norte de Santander espera que no sean ciertos los rumores de que ‘El Chapo Guzmán’ sería socio de alias ‘Megateo’, líder del EPL con presencia en el Catatumbo.