Farc criticó a los poderes que pretenden revisar acuerdos con el M19

Desde La Habana, el jefe negociador de la guerrilla, alias ‘Iván Márquez’, hablaron en el marco del inicio del ciclo número 43 de conversaciones con el Gobierno.



Durante su intervención, Márquez criticó a quienes han planteado revisar los acuerdos logrados con el M19.



“¿Una seguridad por cuatrienios será garantía de duración y no repetición? ¿Las decisiones de los poderes constituidos tienen la suficiente eficacia para extenderse en el tiempo? Cómo puede construirse un futuro de mejor estar y mejor pasar cuando tales poderes constituidos abordan hoy la paz por fuera del espíritu, la letra y los alcances del acuerdo de la terminación del conflicto y su agenda”, indicó el guerrillero. (Vea también: Santos no está de acuerdo con revisar indultos a M-19 ).



De igual manera, en el comunicado las Farc pidieron al Gobierno “seriedad” tras la reanudación de las conversaciones que buscan superar el punto sobre la jurisdicción especial para la paz.





Escuche en este audio más información sobre



-El gobierno revela que en octubre se disminuyeron en un 6 por ciento los homicidios en Colombia.



-En París se mantiene la expectativa por cuenta de las recientes operaciones de la policía para dar con los responsables de los atentados en la capital francesa.



-Analistas en Estados Unidos consideran que no se puede descartar que haya una invasión de los aliados a Siria e Irak para combatir al Estado Islámico.



-Escándalo en Nigeria donde fue detenido el jefe de inteligencia de la Policía de ese país por haberse robado 2 billones de dólares destinados a perseguir al grupo Boko Haram.



-Tras la muerte del juglar sabanero Calixto Ochoa en Sincelejo, es recordado su legado musical.



-El presidente Juan Manuel Santos habló con el presidente de China, Xi Jiping, sobre los colombianos condenados a cadena perpetua o pena de muerte en ese país.



-Ya están en Cartagena los buses articulados que en los próximos días empezarán a recorrer la ciudad con la puesta en marcha de Transcaribe. El Alcalde de la Heróica, Dionisio Vélez, aseguró que se inició la etapa pedagógica para que la ciudadanía se apropie del sistema de movilidad.



-El Gobierno nacional y gerentes de hospitales de Santander buscarán hoy una solución a la crisis del sector salud en el departamento, que mantiene en paro los hospitales de Floridablanca y el Universitario.



-Los estudiantes de la facultad de salud de la Universidad del Valle aseguran que si la difícil situación del Hospital Universitario continúa, podrían perder el semestre.



-Funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Medellín avanzan a esta hora en el desalojo de 38 familias residentes en el sector Oasis, barrio Moravia, en el norte de la ciudad. Las viviendas deben ser desocupadas, porque están ubicadas en una zona de alto riesgo.



-5 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades de Barranquilla por información para capturar a los autores del asesinato de un joven, registrado en las últimas horas, dentro de un bus urbano de esta capital.



-En Soacha ya fueron superadas las manifestaciones que pusieron en jaque la movilidad de ese municipio; las dificultades de la comunidad presisten por las inundaciones que está generando un tubo que se rompió.



-Mañana entra en vigencia una nueva legislación que sanciona la mala utilización de las llantas viejas