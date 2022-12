Farc dice que desde ICBF han enviado menores para infiltrarse en la guerrilla

de Bienestar Familiar (ICBF) ha enviado menores a infiltrarse en la guerrilla.

“Hay algunas personas que tienen menos de 15 años que no son combatientes, que no son militantes, sino que han estado refugiadas en nuestras manos. Es sobre los que estamos en proceso de tomar una decisión; me parece que son 10 o 13, porque desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también han enviado menores a infiltrarse en la guerrilla”, dijo. (Lea también: Procuraduría alerta de aumento de reclutamiento de menores por Farc y ELN )

En ese sentido, ‘Santrich’ dijo que el proceso para sacar de las filas de las Farc a los menores no lo harán con el ICBF porque “no son de confianza”, sino con la Organización de las Naciones Unidas.

Finalmente, el líder guerrillero señaló que están trabajando para dar solución al tema del reclutamiento de menores y manifestó que están buscando su salida de las filas de la guerrilla.