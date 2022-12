Fiscalía escuchará en Miami a testigo clave contra gobernador de Cundinamarca

El anuncio lo hizo el Fiscal delegado Jaime Alonso Zetien, quien indicó que se tiene lista una comisión del ente acusador para que viaje en los próximos días a Estados Unidos a recolectar pruebas dentro del proceso que se adelanta contra el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, investigado por la compra de unas tierras en el estado de la Florida, EE.UU, y por su presunta participación en el llamado escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. (Lea también: Investigan al gobernador Álvaro Cruz por compra irregular de bienes )



"Es necesario trasladarse a Estados Unidos a recopilar pruebas en el caso del Gobernador porque se debe verificar si Álvaro Cruz es dueño o socio o no de una firma que se está investigando, la Fiscalía ha venido realizando gestiones pertinentes y en los próximos se empieza a realizar esa diligencia pertinente en el consulado de Colombia en Miami" precisó.



Añadió que en dicho proceso han recibido varios testimonios incluido el de excontratista Emilio Tapia. (Lea también: El 30 de abril continuará interrogatorio al gobernador de Cundinamarca )



"Todos están colaborando, no sólo es Emilio Tapia, sobre todo se está trabajando integralmente, no sólo la Fiscalía está recibiendo recepción de testimonio, sino también pruebas documental y mucha evidencia técnica" indicó.



Álvaro Cruz es investigado por un presunto pago de sobornos a los ex concejales Hipólito Moreno y Andrés Camacho Casado para que adjudicaran a la firma ICM dos contratos por más de $150.000 millones.