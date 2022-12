Fiscalía inspeccionará bienes de Álvaro Cruz en Miami

Investigadores de la Fiscalía viajarán la semana entrante a Miami para inspeccionar bienes del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, investigado por el carrusel de contratos.



En la diligencia se busca recolectar el testimonio del empresario Manuel Dorta Duque ya que para la Fiscalía él fue el presunto socio del funcionario en la compra de una propiedad por el costo de 7.5 millones de dólares en Florida. (Lea también: Tribunal decidirá si legalizan evidencia recolectada en caso del gobernador Cruz )



Cruz es investigado por presuntamente haber pagado funcionarios de la Unidad de Mantenimiento Vial para adjudicar contratos en Bogotá.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Policía atribuyó al ELN el ataque contra una patrulla en la vía Panamericana.



-Naciones Unidas destacó el encuentro ‘Timochenko’ y ‘Gabino’.



-El presidente Juan Manuel Santos dice que en su gobierno no hay persecuciones a los periodistas.



-Ocho estudiantes de un colegio del nororiente de Cali resultaron intoxicados al consumir un medicamento que, según especialistas, se utiliza para tratamientos psiquiátricos.



-En Bucaramanga están denunciando que el recién inaugurado, viaducto Provincial, se lo están tomando los vendedores ambulantes y la inseguridad.



-Medios en Nepal aseguran que ya fue encontrado el helicóptero de la Mariana estadounidense que estaba extraviado cuando realizaba actividades de rescate en Nepal, sin embargo el pentágono aún no confirma esta información.



-El alcalde de Bogotá Gustavo Petro, advirtió que pedirá investigaciones contra los dueños de buses que se opongan a la entrada en vigencia del SITP.



-La Policía reconoció que con las drásticas medidas en Transmilenio, ahora los ladrones se están pasando a los buses del SITP.



-Cerca de 80 mototaxistas protestan a esta hora en Neiva, según ellos, porque la administración municipal no les ha cumplido.