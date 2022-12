Fonseca recibirá premio por ser uno de los cantantes más influyentes del mundo

El cantautor y músico colombiano Fonseca recibirá en Los Ángeles, California, un premio especial en la próxima reunión anual de una de las más importantes organizaciones de derechos de autor del país. (Lea también: En ‘Mi verdad’, Maná y Shakira llevan un mensaje de amor incondicional )



La gala de Premios de Música Latina de SESAC, a realizarse el 17 de junio en el hotel Beverly Hills, entregará a Fonseca el Premio Icono Contemporáneo, otorgado por primera vez por la entidad, destacándolo como "uno de los cantautores más exitosos e influyentes del mundo".



"Gracias a SESAC Latina por este reconocimiento!! Un honor recibirlo en el principio de este nuevo ciclo", escribió hoy en su cuenta de Twitter el cantautor bogotano de 35 años. (Lea también: Shakira lanzará nuevo álbum con colaboraciones de Maná e Iggy Azalea )



Gracias @sesaclatina por este reconocimiento!! Un honor recibirlo en el principio de este nuevo ciclo! http://t.co/Of55dgHiix nos vemos L.A!



Gracias @sesaclatina por este reconocimiento!! Un honor recibirlo en el principio de este nuevo ciclo! http://t.co/Of55dgHiix nos vemos L.A! — Fonseca (@Fonseca) May 28, 2015