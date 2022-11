Fotos: Actriz británica se desnuda por los derechos de los animales

La actriz británica Helena Bonham-Carter, exesposa del director de cine Tim Burton, posó completamente desnuda junto a un atún gigante en apoyo a una campaña de la organización Peta (People for the Ethical Treatment of Animals), que tiene como fin concientizar sobre la vida de los animales marinos.

En diálogo con medios británicos, Helena aseguró que es una gran defensora del ambiente marino, aunque tiene fobia a los peces, “así que cuando Greta Scacchi me pidió ser fotografiada desnuda con un atún de 27 kilogramos, estaba más preocupada por tocarlo que por quitarme la ropa”, aseguró.