Fuerte llamado de atención de Vargas Lleras a Petro por viaducto en Soacha

El vicepresidente Germán Vargas Lleras lanzó un fuerte llamado de atención al Distrito luego de la negativa del alcalde Gustavo Petro de autorizar el viaducto elevado en Soacha, que busca descongestionar la Autopista Sur y mejorar la interconexión de la capital con el sur de Colombia. Reiteró que la obra no le costará al Distrito.



“Yo sí quiero sobre esto, llamar la atención al Distrito porque los argumentos que he oído no me convencen. Primero que todo este no es corredor para que la gente vaya a pasear a las fincas en Melgar, es el principal corredor de carga que tiene este país. De hecho, el peaje Bogotá- Girardot es el de mayor recaudo en Colombia”, dijo. (Lea también: Petro le dice no a construcción de viaducto para descongestionar AutoSur )



Vargas Lleras lamentó una vez más que por decisión de la Alcaldía de Gustavo Petro no se hayan podido adelantar las obras de mejoramiento de los puentes de las calles 100 y 170, en el norte de la ciudad.