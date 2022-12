Funeraria en Medellín ya ofrece servicio de velorio virtual

Arturo Murillo, de la funeraria San Juan Bautista de Medellín, explicó en BLU Radio en qué consiste el servicio que permite el acompañamiento virtual del ser querido, en caso que no los allegados no puedan asistir presencialmente.



“Ofrecemos a nuestros clientes una situación virtual para quienes no se pueden desplazar oportunamente a dar el pésame a la familia y acompañar a su ser querido”, explicó.



Explicó que la conexión se hace, durante dos horas, a través de webcam que transmite en la página web de la compañía www.fsjb.co )



Murillo explicó que quienes ingresen a la página pueden tener contacto directo con las personas que se encuentran en la sala de velación y del difunto se tiene una imagen congelada para que quien accede virtualmente pueda verlo.