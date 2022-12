¿Ganar dinero por montar en bicicleta? En Bogotá esta aplicación lo hace posible

Enrique Cuellar, uno de los creadores de Biko , una aplicación con la que promueve el uso de la bicicleta en Bogotá, explicó en BLU Radio las ventajas que trae esta app, que está disponible para Android y iOS.



“La aplicación lo que hace es registrar trayectos que tú hagas en la tu bicicleta y por cada kilómetro serás premiado con una moneda virtual llamada Bikos. Tú puedes acumular Bikos acceder a beneficios en diferentes comercios en Bogotá”, explicó.



La idea, manifestó, es facilitar el uso de la bicicleta, pues existen en la ciudad muchos mitos como por ejemplo: no hay ciclorutas suficientes, no hay parqueaderos, etc.



“Hemos creado dentro de la aplicación la posibilidad del mapeo social con el que informamos en dónde están las ciclorutas más seguras, donde se "pueden reparar las bicicletas e incluso si una vía está inundada o bloqueada”, dijo, al agregar que esta información es suministrada por los mismos usuarios de la aplicación.