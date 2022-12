Gobierno anuncia nuevo programa para financiar cuota inicial de vivienda

El Gobierno Nacional dio a conocer un nuevo programa para financiar la cuota inicial a quienes pretenden acceder a vivienda propia en el país.



El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, señaló desde Barranquilla que coneste nuevo programa la clase media será la más beneficiada.



“Es para personas entre 2 y 4 salarios mínimos y el lanzamiento de 3 contra cíclico, que significa 50 mil coberturas que van a generar una inversión por más de un billón de pesos donde esperamos ayudar a las personas a financiar alrededor del 30 por ciento de la cuota de interés”, agregó el ministro.



Este programa comenzará a operar en enero de 2016 y espera promover la adquisición de vivienda propia en el país.



-La Fiscalía General archivó un proceso por el delito de falso testimonio en favor del exjefe paramilitar alias Macaco. El proceso había iniciado tras una denuncia del general en retiro Flavio Buitrago.



-La Superintendencia de Sociedades estudia una serie de sanciones contra el revisor fiscal y los miembros de la junta directiva del América de Cali S.A., debido que a la fecha no se ha adelantado la capitalización obligatoria de la sociedad.



-Un Juez de Control de Garantías de Córdoba negó la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento interpuesta por la defensa del excontratista Jesús Henao Sarmiento, capturado por la desaparición y muerte del exdirector de regalías de ese departamento, Jairo Zapa.



-Después de dos meses de haber exportado las primeras 24 toneladas de carne bovina a Jordania, este producto ya tiene el visto bueno para ingresar al mercado de Georgia, país ubicado en el límite entre Asia y Europa, confirmó hoy el Ministerio de Comercio.



-La Policía de Santander anunció una recompensa de 10 millones de pesos por información de los responsables del asesinato de una pareja de esposos cuyos cuerpos fueron hallados en la vía que comunica a Bucaramanga con la Costa Atlántica, a la altura de Rionegro.



-El comandante de la Policía de Bolívar, coronel José Miguel Correa, confirmó que los desmanes registrados en el municipio de Magangué donde fueron quemadas las oficinas de Electricaribe, dejaron pérdidas cercanas a los 390 millones de pesos y cuatro personas detenidas.



-En las últimas horas fue habilitado el paso entre Norte de Santander y Arauca, vía ‘la soberanía’, como es conocida pues se encontraba cerrada desde hace una semana por deslizamientos de tierra generados por las fuertes lluvias.



-Tras la denuncia hecha en Blu Radio y por medio de tutelas y acciones de desacato hacia la EPS Saludcoop, el bebé Nicolás Escobar Salazar fue llevado a la Clínica San Rafael de Bogotá donde recibirá la atención médica requerida. El pequeño no era trasladado desde el Huila porque supuestamente no habían camas en los centros especializados del país para recibirlo.



-El ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró que España analiza la petición de EE.UU. de instalar en el aeropuerto de Madrid un control de los pasajeros con destino a aeropuertos estadounidenses para detectar a sospechosos de terrorismo.



-Bogotá completó 16 días sin muertes violentas.