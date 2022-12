Google comienza a construir vehículos sin conductor

sin conductor, de los que prevé fabricar un centenar de prototipos.

Google trabajaba hasta ahora equipando automóviles de fabricantes japoneses para permitirles ser autónomos, pero esta es la primera vez que la empresa californiana anuncia que construirá sus propios coches.

"Si todo va bien, podríamos lanzar un pequeño programa piloto aquí en California en los dos próximos años", indicó el grupo en su blog, al tiempo que la firma presentaba la noche del martes un prototipo.

El diseño de este pequeño Google Car eléctrico es una suerte de híbrido entre un Fiat 500 y un Smart.

"Fue muy estimulante empezar desde una hoja en blanco y preguntarse: ¿Qué debería ser diferente para este tipo de vehículos?", señaló el director del proyecto Google Car, Chris Urmson.

Con vidrios amplios, este dos plazas no tendrá "volante, pedal de acelerador ni pedal de freno, porque no los necesita. Nuestros software y nuestros sensores hacen todo el trabajo", aseguró Google, que prevé hacer no obstante pruebas en los próximos meses con conductores provistos de un control manual.

Google ha querido fabricar un coche "bonito", que visto de frente parece sonreír con dos faros que se asemejan a dos grandes ojos. El vehículo está coronado con una pequeña torre en el techo equipada con múltiples sensores y láseres que le permiten captar lo que le rodea y así "conducirse" solo.

Una cámara instalada en el capot controla también lo que sucede delante.

Pero el diseño del prototipo de Google Car también fue pensado para los peatones: en lugar de un parachoques tiene una calandra suave y el parabrisas puede deformarse en caso de choque, lo que reduce el riesgo de lesiones.

La velocidad máxima de los prototipos no superará los 40 km/h.

"La razón por la que estoy tan entusiasmado a propósito de estos prototipos y de nuestro proyecto de vehículo autónomo en general es que tenemos la posibilidad de cambiar el mundo que nos rodea", dijo Sergey Brin, uno de los fundadores de Google.

A mediados de mayo la empresa californiana, que desarrolla este proyecto desde hace cinco años, presentó un Lexus sin conductor.

El grupo estadounidense aseguró entonces haber superado algunos de los principales obstáculos encontrados en la conducción en ciudad.

Con AFP.