Hay vida extraterrestre que está acompañando nuestro proceso evolutivo: ufóloga

Luz Mary López, directora del Centro de Informes Ovnis en Argentina, dijo en Mañanas BLU 10AM que es una realidad la existencia de vida extraterrestre y fue más allá al afirmar que incluso está acompañando nuestro proceso evolutivo.



“Es una realidad que tiene una tecnología muy avanzada lejos de la que nosotros podemos imaginar”, dijo.



En ese sentido, López aseguró que a los seres humanos se les ha negado una gran cantidad de información que estas “culturas” nos han dejado en la Tierra durante miles de años.



La experta aseguró que existen evidencias, como las que presentó una oyente de BLU Radio, que indica que hay una realidad que no conocemos.



“En la cantidad de registros que tenemos indican que son objetos que se mueven inteligentemente. ¿Por qué no afirmar que ellos están acompañando un proceso evolutivo?”, manifestó.



Por su parte, Danilo González, físico del Parque Explora de Medellín, experto en astronomía, manifestó que todo depende de qué punto de vista se vea el interrogante, pues quienes creen en ese tipo de cosas ven en cualquier manifestación la existencia de vida extraterrestre.



“La mayoría de las personas que creen en los Ovnis suelen considerar que los Estados ocultan información y en eso justifican su posición”, dijo.



Rosalba Castro, habitante del municipio de El Cerrito, en el Valle del Cauca, contó en Mañanas BLU 10 AM una experiencia que tuvo de avistamiento de lo que ella asegura eran OVNIS, durante un vuelo que realizó desde Bogotá a Cali el pasado 17 de marzo.



“Venía apreciando por la ventanilla, el paisaje estaba muy despejado, eran más o menos las 11 de la mañana del 17 de marzo y venía con una compañera de vuelo cuando de pronto le dije mira qué bonito que se ve, voy a tomar una foto y vi una lucecita muy luminosa y tomé la foto. Cuando la acerqué vi que habían tres aparaticos similares, como especies de platillos”, comentó.