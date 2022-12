Hombres están cada vez más comprometidos con labores del hogar, revela estudio

Un estudio de la Universidad de la Sabana reveló que los hombres colombianos cada vez están más comprometidos con los las actividades del hogar.



La investigación indica que los hombres entre los 26 y 64 años dedican en promedio 2 horas y 23 minutos diarios a las actividades del hogar, cifra de todas maneras muy por debajo a la que dedican las mujeres, que lo hacen durante 7 horas 58 minutos en estas mismas tareas.



A propósito del tema Ricardo González, coordinador del programa global de protección de la organización Article 19, se refirió en Mañanas BLU 10AM a este tema teniendo en cuenta que es un ‘amo de casa’.



“Me parece sumamente injusto que una mujer tenga que decidir entre tener una carrera y atender a la familia a la que pertenece y también me parece injusto que el hombre se abstraiga de esta situación”, dijo. (Vea además: ¿Sabe qué hacen sus hijos en Internet? Este estudio lo revela )



González dice estar muy orgullosos de cumplir con las actividades del hogar y por este motivo no ve con recelo que cada vez más los hombres se interesen por cumplir este tipo de tareas.



“El hecho de que yo colabore con las actividades del hogar, además de que ayudo a mi pareja a cumplir con sus aspiraciones profesionales, también me voy liberando de cuestiones que nos amarran como hombres”, manifestó.



Finalmente expresó que a “los hombres nos han educado a ser zánganos desde niño” y eso es algo que debe cambiar.