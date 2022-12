Informe confirmó que helicóptero caído en Urabá no fue derribado, aclara Santos

El presidente Juan Manuel Santos confirmo que la próxima semana se conocerá el informe final sobre la situación ocurrida en el Urabá antioqueño con un helicóptero de la Policía, en donde se confirmaría que sí fue un accidente.



“Ya se comprobó y la semana entrante se va a dar el dictamen oficial del helicóptero de la Policía que no fue derribado, que fue un error humano y tienen todo escrito”, enfatizó.



El jefe de Estado lamentó que “en el imaginario humano dicen que la guerrilla no está cumpliendo y eso es alimentado para seguir con esa duda”.



Cabe recordar que 16 uniformados resultaron muertos luego de que una aeronave tipo Blackhawk se precipitara a tierra entre Carepa y Chigorodó (Antioquia) cuando cumplían labores operacionales dentro de la ofensiva denominada Agamenón, contra el "Clan Úsuga".



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, anunció que las sanciones para quienes malgasten agua se ampliarán a zonas como Atlántico, Valle, Risaralda, Cauca, Nariño, occidente de Cundinamarca y Boyacá, para evitar una crisis por escasez del recurso hídrico.



-El Ejército encontró y destruyó en el departamento del Putumayo una estructura de madera, así como varias motobombas y otros elementos destinados a la minería ilegal, informaron hoy fuentes castrenses. Según detalló la institución, el material fue hallado en la vereda San Isidro, del municipio de Puerto Caicedo.



-Un muerto y tres personas heridas dejó un ataque sicarial ocurrido, en las últimas horas, en Soledad, Atlántico. Cuatro pistoleros a bordo de dos motos dispararon de manera indiscriminada. La víctima fue identificada como Ángel de Jesús Castillo, quien se encontraba en una silla de ruedas.



-Más de tres horas duró el trancón generado por una tractomula varada en paso en el kilometro 21 de la vía Bucaramanga – Cúcuta. El vehículo acaba de ser retirado y el corredor ya fue habilitado.



-El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, afirmó hoy que su país está decidido a acoger más refugiados sirios para responder a la crisis migratoria que está afectando a Europa, aunque no dio cifras. Kerry habló al respecto tras reunirse con varios legisladores en el Congreso.



-Un nuevo caso de fleteo se presentó en las últimas horas en Bogotá en donde una pareja fue robada después de retirar dinero.



-Habrá cierre de un tramo del carril exclusivo de TransMilenio en la Avenida Caracas, en el centro de Bogotá.