Ingeniero que reveló fallas estructurales de edificios de CDO denunció amenazas

denunció amenazas en su contra.

Publicidad

Según dijo a BLU Radio, las intimidaciones no las ha recibido directamente, sino a través del teléfono de un hijo.

“Han hecho llamadas telefónicas, no has he recibido yo directamente. Consiguieron el teléfono de un hijo mío y a través de él han venido amenazando. La última llamada la hicieron anoche”, aseguró.

Publicidad

El ingeniero agregó que ya puso la denuncia ante la Fiscalía y que pidió protección a las autoridades.

Publicidad

Indicó que le cabe “ninguna duda” de que las amenazas tengan que ver con las denuncias que hizo por el caso CDO: “Si hay alguna amenaza vienen en ese sentido”.