Inició discusión en Consejo de Estado para definir medidas cautelares de Petro

La Sala Plena del Consejo de Estado debatirá en pleno la ponencia presentada por la magistrada Sandra Lisset Ibarra, en la cual se plantea ratificar las medidas cautelares que tienen en el cargo al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro.



El alto tribunal decidirá si acoge o no el recurso de súplica radicado por la Procuraduría General de la Nación en contra del auto que tiene en el cargo al mandatario distrital luego el Ministerio Público lo destituyera e inhabilitara por 15 años por las irregularidades presentadas en el esquema de basuras del capital del país.



Igualmente, la corporación judicial en pleno debatirá los recursos radicados dentro de la demanda que busca anular la elección del procurador general de la nación, Alejandro Ordoñez.





Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La central de abastos comenzó a ser seriamente impactada por el paro camionero los alimentos han presentado una alza en su precio y la calidad está disminuyendo.



-El Gobierno venezolano publicó una carta dirigida al pueblo de Estados Unidos en el diario The New York Times en la que rechaza ser “una amenaza” para ese país.



-Cuba y Estados Unidos han acordado "mantener la comunicación" para el proceso de restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, después de que los equipos negociadores de ambos países se reunieran el lunes en La Habana para tratar de ultimar los detalles de la apertura de embajadas.



-La policía brasileña desarticuló una red de corrupción acusada de haber desviado cerca de 31,2 millones de dólares de la Caixa Económica Federal, el segundo mayor banco público de Brasil.



-Los equipos negociadores del Gobierno y las Farc reanudarán este miércoles su diálogo cara a cara en La Habana, tras trabajar hoy por "separado", el ciclo número 34 de las conversaciones de paz iniciadas en noviembre de 2012 se iniciará oficialmente el 18 de marzo.