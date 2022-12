J Balvin estará con Pitbull en nueva gira de Enrique Iglesias

que servirá para presentar su nuevo trabajo discográfico, "Sex + Love".

Iglesias, que no confirmó ninguna fecha, explicó que durante los meses de septiembre y octubre estarán en varias ciudades de Estados Unidos para realizar un espectáculo que promete ser "divertido".

El cantante declaró que es "importante" que esta gira de presentación vaya "dirigida al público latino" a quien le debe mucho por el apoyo aportado a lo largo de su carrera musical.

"Si no fuera por mi público latino yo no estaría hoy aquí. En los buenos y en los malos momentos me han apoyado. Tienen una lealtad insuperable", afirmó Iglesias durante una sesión de preguntas y respuestas en la conferencia Billboard de la música latina, celebrada en Miami (EE.UU.).

En el anterior tour del disco "Euphoria", el bachatero Prince Royce lo acompañó, junto a Pitbull, en una gira de conciertos que lo llevaron a las principales ciudades de Estados Unidos.

En esta ocasión, el colombiano J Balvin será el encargado de acompañar a Enrique Iglesias en la gira de presentación del nuevo disco "Sex + Love", que volverá a contar con la presencia de Pitbull.

"Estoy muy contento por estar con una súper estrella. Es una gran oportunidad para la música urbana, para la música colombiana y la latina", explicó emocionado el cantante de "Yo te lo dije".

Iglesias aclaró que "J. Balvin no es un telonero" y que estos conciertos serán una puesta en escena para que los tres artistas puedan compartir un mismo escenario y crear un espectáculo uniforme.

El cantante, que ha vendido más de 100 millones de discos, explicó que ha querido contar con un artista hispano para que su público de habla inglesa también conozca los nuevos talentos de América Latina.

"Para mí es importante que los artistas que me acompañan sean latinos porque así podemos presentarlos al público anglo", explicó.

La gira, que promete ser "divertida" para que el público "se olvide de todos sus problemas", empezará en Newark (Nueva York), según confirmó el propio Enrique Iglesias sin avanzar más detalles de la planificación de las fechas.

El cantante aseguró que en algunos de sus conciertos se sumarán Descemer Bueno, el cantante y compositor de muchos de los éxitos de Enrique Iglesias, y el grupo Gente de zona, con los que ha colaborado en su éxito más reciente, "Bailando", y que está sonando en las principales emisoras de radio de Estados Unidos y América Latina.

"'Bailando' fue una canción que escribimos y que Descemer acabó grabando con Gente de zona. Escuché la canción, me gustó y los conocí. Fue una de las colaboraciones más bonitas", admitió el hijo menor de Julio Iglesias e Isabel Preysler.

Durante la sesión de hoy en la conferencia Billboard de la música latina, que este año celebra su vigésimo quinta edición, el cantante hizo un repaso a los éxitos que han marcado su carrera musical y su faceta como compositor.

"Cada vez que intentas escribir un éxito nunca lo haces. Escribo canciones para satisfacer mi necesidad y porque creo que es la forma más honesta de hacerlo. Si quieres escribir un 'hit' te vas a volver loco, has de guiarte por tu instinto", aconsejó Iglesias desde el estrado.

El cantante de "Si tú te vas" participará este jueves en la ceremonia de entrega de los premios Billboard de la música latina, que se celebrará en el Bank United Center de la Universidad de Miami.

Con EFE.