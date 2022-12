José Hershel, el único fotógrafo que captó el magnicidio de Luis Carlos Galán

presenció ese día, a propósito del aniversario número 25 de la muerte del candidato presidencial en ese entonces.

“Yo siempre tuve la curiosidad por la fotografía y la reportería gráfica y el día de Galán, por cosas de la vida, había un compañero que estaba haciendo eso desde unos cuatro meses antes pero no podía porque se acercaba el reinado de Cartagena, entonces me llamó y me dijo que me iba recomendar para que hiciera ese trabajo”, dijo.

Herhel además manifestó como sucedieron los hechos desde que él llegó a Soacha para hacer su trabajo.

“Ese día yo llegue a Soacha tarde, me habían citado a las 7 pm y yo llegue a las 8 pm, me sorprendió mucho que la tarima fuera tan pequeña y en el centro de la plaza, días antes me habían hecho una recomendación que el doctor Galán no quería ver a nadie de prensa cerca de la tarima cuando el subiera, seguramente eso nos salvó”, comentó.

Luego, cuando se presentó el lamentable hecho en el que atacan a Luis Carlos Galán, “hubo muchísimas personas que pensaron que el candidato se había resbalado y la gente no sabía lo que estaba ocurriendo porque al mismo tiempo estaban explotando juegos pirotécnicos”.

“Yo me doy cuenta automáticamente porque hubo una voz que gritó le dieron, le dieron… y yo ahí tomé la foto. Seguramente muchas personas pasaron cerca de mi involucradas con el magnicidio pero era muy difícil identificar a los culpables porque estaba muy oscuro, se veían pasar bultos”, agregó Hershel.

Escuche toda la entrevista aquí.