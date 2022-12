Juan Gabriel murió “por unos minutos” cuando estaba hospitalizado en Las Vegas

El cantante Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel, aseguró en una entrevista con el diario Reforma que murió “por unos minutos” mientras era atendido por una neumonía en un hospital de Las Vegas, en Estados Unidos.



“Yo ya me morí cuando estuve en Las Vegas. No recuerdo si en mayo o junio, pero volví porque me dieron permiso de volver (…) no sé por cuánto tiempo, pero sé que mientras cante, escriba canciones lindas, grabe, ande para arriba y para abajo en giras, me iré transformando en lo que hice: música”, manifestó Juan Gabriel (Lea también: Falleció el cantante mexicano Joan Sebastián ).



Además, aseguró que la muerte de su amigo Joan Sebastian, el 13 de julio, le sirvió para “recapacitar”.



“Un abrazo lleno de pésames a los hijos de Joan, primeramente; a la gente que estuvo con él acompañándole en su hogar y su pueblo”, agregó Juan Gabriel.