Jueces y magistrados recogen firmas para revocar equilibrio de poderes

Jueces y magistrados realizan un ‘firmatón’ para revocar la reforma al equilibrio de poderes que hace trámite en el Congreso de la República. (Lea también: Rechazan recusación contra 75 congresistas para discutir equilibrio de poderes )



Las firmas, según los autores de la iniciativa, serán entregadas al presidente de la República, Juan Manuel Santos.



Este jueves, en la Secretaría de la Cámara de Representantes fue radicada la ponencia para el último debate de reforma. (Lea también: Dos veces he rechazado ser postulado a terna para fiscal general: Superministro )



El coordinador ponente, el representante Hernán Penagos, explicó que no se hicieron mayores modificaciones y espera que la iniciativa sea aprobada la próxima semana.



Este último debate será discutido la próxima semana en la Plenaria de la Cámara de Representantes. (Lea también: Santos convocó a reunión extraordinaria a ministros por equilibrio de poderes )



Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó estudiar una tutela radicada en contra de la reforma de equilibrio de poderes que cursa en el Congreso de la República.



La acción judicial fue radicada el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, quien argumentó que acudió a la tutela debido a que en el Congreso de la República no resolvieron las recusaciones que él radicó contra varios congresistas que están participando en la aprobación del proyecto. (Lea también: No debe haber magistrados administrando dinero de la Rama Judicial: MinInterior )



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Se conocen las primeras críticas a la decisión de Estados Unidos de sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo.



-Una persona muerta dejó un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Sabaneta, en Antioquia. El conductor de un bus de servicio público perdió el control del vehículo y rodó por un abismo.



-Desde la Comisión de Paz del Congreso destacan que las Farc hubieran halagado el nombramiento del nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.



-Las autoridades de salud en Norte de Santander anuncian visitas de inspección a las dos clínicas de Cúcuta donde se destapó el escándalo de abortos ilegales y compraventa de bebés.



-Los paneleros denuncian que el 15 por ciento de los trapiches en el país se han cerrado, por las importaciones del producto sin ningún arancel.



-El Independiente Medellín ultima detalles para el partido de vuelta de la semifinal del torneo colombiano, frente al Tolima.



-En la calle 63 con Boyacá, una familia está denunciando que el IDU los quiere expropiar arbitrariamente de su casa, para la construcción de una vía.