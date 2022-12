Karen Restrepo, la ganadora de #1añoBLU y un ‘smartphone’

a todas partes.

Tras analizar uno a uno los más de 2000 mensajes recibidos, un jurado interno de Blu seleccionó el mensaje de Karen Restrepo:

“Me has visto quedarme dormida escuchándote. Me has levantado contándomelo todo. Me ves bañarme y me acompañas a trabajar. Peleo con algunas de tus opiniones pero siempre sabés cómo hacerme volverte a escuchar. Ningún hombre, sos Blu Radio!. Feliz aniversario, hoy vos y yo cumplimos 1 año de estar juntos. Espero sean muchos más”.

El premio: un teléfono Samsung Galaxy S4 con las aplicaciones BLU precargadas!