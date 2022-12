La historia de Rosa, latina que vive en iglesia de EE.UU. para no ser deportada

Rosa Robles, de 42 años de edad, llevaba 16 años viviendo sin documentos en Arizona.



En entrevista con Mañanas BLU, Robles contó que lleva más de un año y dos meses en una iglesia, dijo que en el lugar ha tenido un enorme apoyo, donde le abrieron las puertas sin condición alguna.



“Cuando me llegó la deportación, mi abogada optó por un santuario y cuando pedimos aquí me abrieron las puertas sin conocerme”, añadió.



Comentó que no puede salir del lugar, por lo que se concentra en hacer comida y entregarla, leer libros y escuchar música.



Rosa, quien ahora es cierto tipo de símbolo sobre los inmigrantes en Estados Unidos, finalmente comentó que “hay muchos en el país con ganas de luchar y salen a pedir su oportunidad y viven con ese miedo a ser deportados”.